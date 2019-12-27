مساعد روحاني: سنواصل الصمود في مواجهة الحظر

وقال نوبخت، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة في مراسم تدشين الفي وحدة سكنية في المناطق الريفية بمحافظة خراسان الجنوبية /شرق ايران/ ، إن الاعداء وعلى راسهم اميركا يهدفون من وراء الحظر حرمان الشعب من التقدم وتقديم المسؤولين للخدمات الا اننا نعد بعدم التراجع في مواجهة الحظر رغم الصعوبات.

وأضاف: إنه رغم مشاكل الحظر الا ان المسؤولين يبذلون اقصى جهودهم لتنفيذ المشاريع الانمائية في جميع ارجاء البلاد.

وأكد قائلا، ان الرسالة للشعب الايراني هي عدم الدخول في أي مفاوضات حول وعود فارغة ومواصلة المقاومة وعدم التراجع عن حقوق الشعب.

انتهى ** 2342