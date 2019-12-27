٢٧‏/١٢‏/٢٠١٩ ٨:٠٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83610252
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ظريف: المناورات المشتركة تثبت التزامنا تجاه امن الممرات المائية المهمة

ظريف: المناورات المشتركة تثبت التزامنا تجاه امن الممرات المائية المهمة

طهران / 27 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف استعداد ايران للتعاون مع جيرانها من اجل ضمان امن الخليج الفارسي ، معتبرا المناورات المشتركة مع روسيا والصين بانها تثبت التزام ايران تجاه امن الممرات المائية المهمة.

وفي تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف الجمعة: ان ايران اعلنت منذ امد طويل استعدادها للتعاون مع جيرانها من اجل ضمان امن الخليج الفارسي، وان مبادرة هرمز للسلام هي الان مطروحة على الطاولة.

واضاف: ان مناوراتنا العسكرية المشتركة في بحر عمان والمحيط الهندي مع شركائنا الروس والصينيين تثبت التزامنا الاوسع للحفاظ على امن الممرات المائية المهمة.

يذكر ان المناورات البحرية المشتركة الكبرى بين ايران وروسيا والصين انطلقت صباح اليوم الجمعة شمالي المحيط الهندي وبحر عمان وستستمر على مدى اربعة ايام.

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