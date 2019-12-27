برسبوليس يتصدر الدوري الايراني موقتا بفوزه على نساجي مازندران

وفي هذه المباراة التي اقيمت على ستاد "آزادي" بطهران عصر الجمعة بحضور نحو 40 ألف متفرج سجل برسبوليس هدف الفوز في الدقيقة 34 من الشوط الاول بواسطة وحيد اميري.

واشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية بوجه لاعب برسبوليس محسن ربيع في الدقيقة 58 كما اصيب لاعبه الاخر البديل سيامك نعمتي بشد عضلي اجبره على مغادرة الساحة ليواصل فريقه اللعب بنقص لاعبين اثنين في الدقائق الاربع للوقت بدل الضائع بسبب نفاد حق التبديلات الثلاثة.

وبهذا الفوز تصدر برسبوليس قائمة الدوري برصيد 34 نقطة من 16 مباراة يليه سباهان اصفهان برصيد 31 نقطة من 15 مباراة، ثم استقلال بالمركز الثالث برصيد 29 نقطة من 16 مباراة، فيما بقي "نساجي مازندران" في المركز العاشر بعد ان تجمد رصيده عند 16 نقطة.

وستجري يوم غد مباراتان؛ الاولى بين سباهان اصفهان وصنعت نفط ابادان في ابادان والثانية بين تراكتور سازي تبريز وبيكان في طهران.

وفي حال فوز سباهان في هذه المباراة المؤجلة من المرحلة 11 سينتزع صدارة الدوري من برسبوليس.

انتهى ** 2342