نوبخت: تطوير سكك الحديد من اولويات المشاريع التنموية في البلاد

وقال نوبخت، في تصريح ادلى به للصحفيين مساء الجمعة على هامش تفقده لمشروع سكة حديد بيرجند /شرق ايران/، ان ميناء جابهار (جنوب شرق) هو الميناء الايراني الوحيد المطل على المحيط (الهندي)، ونسعى لربطه سككيا مع بيرجند ومن ثم بالمناطق الاخرى.

واوضح أنه لتحقيق هذا الامر ينبغي اولا ربط جابهار بزاهدان بمسافة اكثر من 540 كم وهو قيد التنفيذ في الوقت الحاضر حيث تم تخصيص 300 مليون يورو لانجازه من صندوق التنمية الوطنية.

وتابع: إن هذا المشروع سيكتمل لغاية نهاية العام (الايراني) المقبل (20 اذار/مارس 2021).

وقال نوبخت، اننا نعتزم ربط جابهار بزاهدان وكرمان وطبس وبيرجند ومنه الى يونس كناباد (شرق) ومن جانب اخر الى مشهد وسرخس (شمال شرق) ليكون الارتباط السككي ليس فقط بشبكة سكك الحديد العامة في البلاد بل بشبكة سكك الحديد الدولية ايضا.

ولفت الى ان مشروع سكة حديد تربت حيدرية /شمال شرق ايران/ باتجاه مدينة هرات /غرب افغانستان/ على وشك الانتهاء.

واشار الى ان مراكز 5 محافظات في البلاد تم ربطها بشبكة سكك الحديد خلال الاعوام الاخيرة.

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