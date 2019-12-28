فتاة ايرانية تفوز ببطولة شباب اسيا الوسطى لكرة الطاولة

طهران/25 كانون الاول/ديسمبر/ارنا/ أكد علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، أنه لا يمكن للحظر إخضاع دولة كبيرة وقوية كإيران، نافيا وجود أي علاقات بين طهران وواشنطن في الوقت الراهن.