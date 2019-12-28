فتاة ايرانية تفوز ببطولة شباب اسيا الوسطى لكرة الطاولة

وافاد مراسل وكالة ارنا ان بطولة شباب اسيا الوسطى لكرة الطاولة اقيمت في فئتي الشباب والشابات بمشاركة 35 لاعب ولاعبة من ايران وقرقيزيا وتركمانستان وكازاخستان والبلد المضيف ازبكستان.
وفازت اللاعبة الايرانية "الينا رحيمي" وللسنة الثانية على التوالي ببطولة اسيا الوسطى لكرة الطاولة وحلت زميلتها "مبینا صبحاني خواه" في المركز الثاني وتلتها لاعبة من ازبكستان بالمركز الثالث .
وبهذا الفوز تأهلت "الينا رحيمي" الى نهائيات بطولة اسيا لكرة الطاولة التي ستقام العام القادم.
يذكر ان شباب ايران لكرة الطاولة نالوا سبعة بطاقات تأهل الى نهائيات اسيا.
انتهى**م م**1049
تعليقك