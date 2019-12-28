٢٨‏/١٢‏/٢٠١٩ ١١:٣٢ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83610637
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نمو ترانزيت السلع عبر جمارك جيلان بمقدار 22 بالمائة

نمو ترانزيت السلع عبر جمارك جيلان بمقدار 22 بالمائة

انزلي / 28 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن المدير التنفيذي لمصلحة الجمارك في محافظة جيلان عن نمو ترانزيت السلع والبضائع عبر جمارك المحافظة بمقدار 22 بالمائة خلال التسعة اشهر الاخيرة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي .

وقال المديرالتنفيذي لمصلحة الجمارك في محافظة جيلان " ابوالقاسم يوسفى نجاد" ان ترانزيت السلع والبضائع عبر جمارك المحافظة الى الخارج وخلال التسعة اشهر الاخيرة بلغ 122 الف و 242 طن بقيمة 239 مليون و 931 دولار مسجلا نموا بمقدار 22 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.

واضاف يوسفي نجاد انه وخلال هذه المدة تم تصدير بضائع عبر جمارك محافظة جيلان الى الخارج بمقدار 55 الف و 513 طن بمبلغ 308 مليون و 699 دولار.

واوضح ان البضائع التي تم ترانزيتها شملت منتجات زراعية وصناعات معدنية ومعدات بناء ومنتجات بلاستيكية واسمنت.

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