تصدير 1.4 مليون طن من السلع من محافظة المركزية الى الخارج

وفي تصریح لمراسل إرنا الیوم السبت، اوضح "اسماعيل حسيني انه تم خلال هذه الفترة تصدير مليون و 399 الف طنا من البضائع بقیمة 760 ملیون دولار و 65 ألفً دولارًا عبر جمارك المحافظة الى 80 دولة في جميع انحاء العالم.

وأضاف حسيني أن حجم الصادرات من جمارك محافظة مركزي شهدت نموا بنسبة 40 في المائة من حیث الوزن و 2 بالمائة من حيث القيمة خلال التسعة اشهر الاخيرة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.

واوضح أن معظم السلع المصدرة شملت المواد البلاستیكیة ومنتجاتها وصناعات الحدید والفولاذ والمحاصیل الزراعية والآلات والأجهزة المیكانیكیة وقطعها والمنتجات الغذائیة.

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