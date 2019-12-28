عالمان إيرانيان يحصلان على جائزة "Ellis Island" الامريكية

وافاد مراسل ارنا ان استاذ كلية الهندسة الكهربائية في جامعة كاليفورنيا "يحيى رحمت سميعي" واستاذ جامعة بسلفانيا "نادر انقطاع" حصلا على جائزة ( Ellis Island Medals) الامريكية.
وتعطى هذه الجائزة للاشخاص الذين یقومون باعمال وبحوث تساهم في تطوير العلم بما ينفع البشرية وتم تأسيس الجائزة في العام 1986 وهي مصادق عليها رسميا في مجلس الشيوخ الامريكي.
واعطي رحمت سميعي الجائزة لبحوثه في مجال هوائيات اقمار الاتصالات وكذلك الهوائيات الشخصية والملبوسة وكذلك الهوائيات المستخدمة في علوم الفضاء.
والاستاذ يحيى رحمت سميعي رئيس مختبرات القياس والبحثية في جامعة كاليفورنيا.
واما الدكتور نادر انقطاع اعطي الجائزة لبحوثه في مجال الانظمة الكهربائية والهندسة الطبية فيزياء الفضاء.
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