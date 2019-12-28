عالمان إيرانيان يحصلان على جائزة "Ellis Island" الامريكية

اراك / 28 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا – قال مدير عام مصلحة الجمارك في محافظة المركزية (وسط ايران) انه خلال التسعة اشهر الاخيرة من العام الحالي تم تصدير مليون و 399 الف طن من البضائع عبر جمارك المحافظة الى الخارج.