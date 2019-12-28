معدل محو الامية في ايران يبلغ ثلاثة اضعاف المعدل العالمي

واضاف عسكر اليوم السبت بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة محو الامية في ايران ( 28 كانون الاول 1979) : من الاجراءات المهمة التي قامت بها الجمهورية الاسلامية في الايام الاولى لتشكيلها هو تأسيس منظمة محو الامية التي بدأت مهما في جميع المناطق مناطق البلاد وخاصة القرى والارياف .

واكد عسكر ان نمو محو الامية في ايران وخلال الاربعين عاما الماضية كان بمقدار ثلاثة اضعاف المعدل العالمي مؤكدا على نجاح الخطط المرسومة وتحقيقها في هذا الشأن .

وفي جانب آخر من حديثه، قال مساعد وزير التعليم والتربية مشيرا الى تقرير مركز الإحصاء في إيران، انه وفقا لإحصاء السكان الذي أجري في العام الإيراني 1395 (إنتهى في 20 آذار/مارس 2017)، فقد وصل معدل التعلم لدى الفئة الإحصائية المستهدفة أي الفئة العمرية بين 10 الي 49 عاما الى 95.4 بالمئة.

واضاف ان هذا المعدل ارتفع قرابة 2.8 بالمئة مقارنة بالعام الإيراني 1390 أي بعبارة أخرى، تضاءل إجمالي السكان الأميين في البلاد بـ1.5 مليون شخص ليصل الى مليون و130 ألف شخص من الأفراد الذين يصنفون في هذه الفئة العمرية.

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