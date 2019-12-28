٢٨‏/١٢‏/٢٠١٩ ٤:٠٢ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83611290
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خلال الأشهر التسعة الماضية

تصدير مايزيد عن 772 مليون دولار من السلع عبر جمارك محافظة سيستان وبلوجستان

تصدير مايزيد عن 772 مليون دولار من السلع عبر جمارك محافظة سيستان وبلوجستان

زاهدان / 28 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن المدير العام لجمارك محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) "رضا راستي" عن تصدير 772 مليون و 959 الف و 515 دولار من السلع عبر الجمارك والاسواق الحدودية التابعة للمحافظة الى الخارج وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية .

واضاف راستي انه خلال هذه الفترة تم تصدير مليون و اربعة الاف طن من السلع عبر الجمارك والاسواق الحدودية في المحافظة.

وقال ايضا ان معظم ماتم تصديره الى الخارج شمل الاسمنت والمحاصيل الزراعية و منتجات السيراميك.

انتهى**م م**

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