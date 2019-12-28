تصدير مايزيد عن 772 مليون دولار من السلع عبر جمارك محافظة سيستان وبلوجستان

واضاف راستي انه خلال هذه الفترة تم تصدير مليون و اربعة الاف طن من السلع عبر الجمارك والاسواق الحدودية في المحافظة.
وقال ايضا ان معظم ماتم تصديره الى الخارج شمل الاسمنت والمحاصيل الزراعية و منتجات السيراميك.
انتهى**م م**
زاهدان / 28 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن المدير العام لجمارك محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) "رضا راستي" عن تصدير 772 مليون و 959 الف و 515 دولار من السلع عبر الجمارك والاسواق الحدودية التابعة للمحافظة الى الخارج وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية .
واضاف راستي انه خلال هذه الفترة تم تصدير مليون و اربعة الاف طن من السلع عبر الجمارك والاسواق الحدودية في المحافظة.
وقال ايضا ان معظم ماتم تصديره الى الخارج شمل الاسمنت والمحاصيل الزراعية و منتجات السيراميك.
انتهى**م م**
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