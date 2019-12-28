تصدير مايزيد عن 772 مليون دولار من السلع عبر جمارك محافظة سيستان وبلوجستان

واضاف راستي انه خلال هذه الفترة تم تصدير مليون و اربعة الاف طن من السلع عبر الجمارك والاسواق الحدودية في المحافظة.

وقال ايضا ان معظم ماتم تصديره الى الخارج شمل الاسمنت والمحاصيل الزراعية و منتجات السيراميك.

انتهى**م م**