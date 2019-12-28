زلزال بقوة 4,3 ريختر يضرب مدينة دهلران غربي البلاد

وبحسب مؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران (العاصمة)، فقد وقع حادث الزلزال اليوم في دهلران عند الساعة الحادية و50 دقيقة و27 ثانية من عصر اليوم السبت، وفي عمق الـ 10 كم وعند التقاء خطي العرض الشمالي 33:000 والطول الشرقي 46,648 درجة.

يضاف الى ذلك هزة ارضية اخرى بقوة 3,8 درجات على مقياس ريختر، ضربت قبل قليل المنطقة نفسها بمحافظة ايلام غربي البلاد.

وفي تصريح لمراسل "ارنا"، اكد حاكم بلدة "زرين اباد" التابعة لمدينة دهلران "مسعود سليماني نيا"، ان هذه الهزة الارضية لم تسفر عن اي ضحايا او اضرار مادية.

واضاف سليماني نيا، ان عمليات البحث داخل القرى والمناطق المجاورة لهذا الحادث لاتزال جارية، ولكن وفق آخر التقارير الواردة لم يؤد الزلزال اليوم الى اي خسائر.

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