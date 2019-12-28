المناورة المشتركة مع ايران برهنت على تعددية النظام العالمي

واضاف شعبانوف، اليوم السبت في تصريح لمراسل "ارنا" من موسكو، ان المناورة المشتركة بين الدول الثلاث جسدت ان النظام العالمي ليس كما تروج له الولايات المتحدة الامريكية احادي القطبية؛ اي لايتم ادارته من جانب واحد فقط.

واكد المسؤول الروسي في هذا الحوار على اهمية المناورة المشتركة بين ايران وروسيا والصين؛ مبينا ان هذه الخطوة شكلت ردا على التحدي الامني الذي تثيره امريكا والحلف الاطلسي تحت قيادة واشنطن.

وشدد شعبانوف على ان امريكا والغرب تسببا في زعزعة الوضع الامني داخل الشرق الاوسط وعليه فقد جاءت المناورة المشتركة بين روسيا وايران والصين في المحيد الهندي.

وتابع : ان قادة الدول الثلاث يدركون جيدا بان حماية السلام والاستقرار داخل المنطقة مرهونة بسياساتها، كونها قوى رئيسية في المنطقة.

انتهى ** ح ع