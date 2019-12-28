خبير روسي : ايران تحولت الى قوة عالمية

واضاف "صفراف" اليوم السبت في تصريح لمراسل "ارنا"، ان المناورة المشتركة بين ايران والصين وروسيا، كشفت عن دور ايران الرئيسي بوصفها قوة عالمية ومساندة لأمن المنطقة.

وتابع الخبير الروسي قائلا : ان هذه المناورة التي اقيمت لاول مرة على صعيد التعاون بين هذة القوى الثلاث، شكلت خطوة فريدة من نوعها.

واوضح صفراف : ان الهدف الاول من هذا التنسيق العسكري داخل المياه العالمية الرئيسية بما في ذلك المحيط الهندي وبحر عمان بوصفهما من المناطق الستراتيجية على صعيدي الصادرات والتجارة العالمية، يكمن في تجسيد حضور فاعل لهذه الدول داخل هذه المناطق المائية.

واضاف رئيس مركز الدراسات الايرانية المعاصرة في روسيا : ان الهدف الثاني هو الاعلان عن ارادة الدول الثلاث في ارساء الاستقرار والامن داخل المضيقات والممرات المائية.

وتابع : ان الهدف الثالث ياتي في سياق مكافحة الارهاب الدولي؛ مبينا ان دول ايران وروسيا والصين اوشكت على تاسيس ائتلاف عسكري مشترك.

وقال الخبير الروسي : ان اقامة المناورة البحرية المشتركة بين الدول الثلاث حملت في طياتها رسالة انه ليس بامكان روسيا والصين ضمان مصالحهما الاقليمية دون التعاون مع ايران.

انتهى ** ح ع