دبلوماسي صيني : طهران وبكين بامكانهما التعاون لحل القضايا الراهنة

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم السبت، اشار الدبلوماسي الصيني الى المشاكل الناجمة عن سياسات امريكا الاحادية والتي تواجه البلدين؛ مؤكدا ان الصين وايران تتخذان حاليا خطوات مشتركة في سياق دعم السلام وامن وسعادة شعبيهما وشعوب العالم ايضا.

واكد "تانغ" على ان ايران بوصفها دولة قوية قدمت خدمات كبيرة الى حضارة وتاريخ البشرية، لطالما حرصت على اقامة علاقات جيدة مع الصين.

كما اشار الى مشروع رئيس جمهورية الصين تحت عنوان "حزام واحد طريق واحد"، مؤكدا ان هذا المشروع شكّل فرصة مواتية لترسيخ علاقات ودية بين الشعوب وبما يتيح لها توظيف كافة طاقاتها وامكانياتها في هذا الخصوص.

وفيما نوه بالعلاقات الجيدة القائمة بين طهران وبكين، اكد رئيس رابطة الصداقة الصينية – الايرانية، ضرورة تعزيز الاواصر بين شعبي البلدين؛ واصفا "الدراسات الايرانية" بانها مفتاح ذهبي لترسيخ العلاقات بين الشعب الايراني وسائر شعوب العالم.

ونوّه تانغ الى الاحداث الكبيرة التي تعرضت اليها ايران طوال العقود الاربعة الماضية، مؤكدا ان الاستقلال والكرامة والثقة بالذات الناجمة عن الجهود والتعاطف والتراحم، شكلت ابرز ميزات ايران خلال هذه الفترة.

انتهى ** ح ع