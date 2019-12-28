سواحل مكران تزخر بالإمكانيات اللازمة لإنشاء منطقة سياحية حرة

وفي تصريح له اليوم السبت لدى زيارته التفقدية لمجمع تصنيع السفن وصناعات "ايزوايكو" الإيرانية العابرة للسواحل والسفينة الترفيهية قيد الإنشاء من قبل القطاع الخاص فيها، أضاف مونسان، انه هناك سبعة مناطق تجارية-صناعية حرة في البلاد؛ لافتا الى أن إنشاء منطقة سياحية حرة على سواحل مكران يستطيع أن يساعد على استقطاب العملة الأجنبية والنهوض بالمعايير الإقتصادية في هذه المنطقة.
وفي جانب آخر من تصريحاته، أكد وزير التراث الثقافي ان محافظة هرمزكان (جنوب) تتمتع بسواحل تمتد الى بعد ألف و200 كيلومتر وتعد أحد أقطاب السياحة البحرية في البلاد؛ مضيفا ان السياحة في المحافظة قد تركزت في جزيرة واحدة أو جزيرتين في الماضي، بينما يوجد فيها العديد من الجزر التي تضم جميعها معالم وطاقات سياحة هائلة.
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بندرعباس/28 كانون الأول/ ديسمبر/إرنا- أكد وزير التراث الثقافي، والصناعات اليدوية، والسياحة "علي أصغر مونسان"، ان سواحل مكران بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) تتوفر على الإمكانيات اللازمة لإنشاء منطقة سياحية حرة بمحورية "السياحة الحضرية"؛ مضيفا انه تم تقديم هذا المقترح للنائب الأول لرئيس الجمهورية "إسحاق جهانغيري".
وفي تصريح له اليوم السبت لدى زيارته التفقدية لمجمع تصنيع السفن وصناعات "ايزوايكو" الإيرانية العابرة للسواحل والسفينة الترفيهية قيد الإنشاء من قبل القطاع الخاص فيها، أضاف مونسان، انه هناك سبعة مناطق تجارية-صناعية حرة في البلاد؛ لافتا الى أن إنشاء منطقة سياحية حرة على سواحل مكران يستطيع أن يساعد على استقطاب العملة الأجنبية والنهوض بالمعايير الإقتصادية في هذه المنطقة.
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