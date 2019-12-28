سواحل مكران تزخر بالإمكانيات اللازمة لإنشاء منطقة سياحية حرة

وفي تصريح له اليوم السبت لدى زيارته التفقدية لمجمع تصنيع السفن وصناعات "ايزوايكو" الإيرانية العابرة للسواحل والسفينة الترفيهية قيد الإنشاء من قبل القطاع الخاص فيها، أضاف مونسان، انه هناك سبعة مناطق تجارية-صناعية حرة في البلاد؛ لافتا الى أن إنشاء منطقة سياحية حرة على سواحل مكران يستطيع أن يساعد على استقطاب العملة الأجنبية والنهوض بالمعايير الإقتصادية في هذه المنطقة.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أكد وزير التراث الثقافي ان محافظة هرمزكان (جنوب) تتمتع بسواحل تمتد الى بعد ألف و200 كيلومتر وتعد أحد أقطاب السياحة البحرية في البلاد؛ مضيفا ان السياحة في المحافظة قد تركزت في جزيرة واحدة أو جزيرتين في الماضي، بينما يوجد فيها العديد من الجزر التي تضم جميعها معالم وطاقات سياحة هائلة.

انتهى**أ م د

