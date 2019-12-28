انجاز المرحلة الاولى من تدريبات المناورة البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين

وافادت العلاقات العامة للجيش، ان القطع البحرية التابعة لايران وروسيا والصين غادرت اليوم السبت حيث اليوم الثاني من المناورة البحرية المشتركة بين الدول الثلاث، غادرت ميناء جابهار (جنوب ايران) باتجاه المنطقة المحددة في المحيط الهندي وبحر عمان؛ ونفذت المرحلة الاولى من التدريبات ضمن هذه المناورة البحرية المشتركة.

وبحسب هذا التقرير، فقد جرى خلال هذه المرحلة التصويب نحو ثلاثة اهداف محددة مسبقا، بواسطة القطع البحرية الايرانية والروسية والصينية وباستخدام مدافع من عيار 20 ملم.

كما جرى في مرحلة ما بعد التدريبات اليوم، تنظيم وضبط الوحدات المشاركة في التدريبات بصورة هجومية وبما يتماشى مع التهديدات الراهنة في المنطقة.

واكدت العلاقات العامة للجيش في تقريرها ايضا، ان جميع مراحل التدريبات المشارة انجزت تحت اشراف ورصد جوي من جانب المروحيات التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبدأت المناورة البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين منذ امس الجمعة في منطقة المحيط الهندي وبحر عمان، وستستمر على مدى 4 ايام متتالية.

انتهى ** ح ع