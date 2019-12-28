مسؤول : ايران تسعى لبلوغ حجم الملياري دولار في مجال الصادرات الى اوراسيا

وفي تصريح له اليوم السبت، خلال اجتماع الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بمدينة ساري (شمال)، اوضح الفت، ان معدل الصادرات الايرانية الى الدول الاعضاء الخمس في اتحاد اوروسيا يبلغ حاليا، نحو 918 مليون دولار.

وتابع القول : لقد وضعت ايران على سلم برامجها الستراتيجية تصدير ما يربو عن ملياري دولار من السلع سنويا الى الدول الاعضاء في اتحاد اورواسيا.

يذكر ان اتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي يضم في عضويته 5 دول قرغيزيا وروسيا وكازاخستان، وروسيا البيضاء وارمينيا، الى جانب ايران التي التحقت مؤخرا بهذا الاتحاد.

انتهى ** ح ع