٢٩‏/١٢‏/٢٠١٩ ٣:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83611601
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التحالف الرباعي يزود العراق وسوريا بأكثر من 8315 إحداثية عن تحركات داعش الارهابي

التحالف الرباعي يزود العراق وسوريا بأكثر من 8315 إحداثية عن تحركات داعش الارهابي

بغداد/ 29كانون الاول/ديسمبر/ارنا-أكد مركز تبادل المعلومات الرباعي، الذي يضم ايران والعراق وروسيا وسوريا،السبت، أنه زود العراق وسوريا بأكثر من 8315 إحداثية عن تحركات تنظيم داعش الارهابي.

وقال رئيس مركز تبادل المعلومات الرباعي مدير الاستخبارات العسكرية العراقية الفريق الركن سعد مزهر العلاق في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية، إن"مركز تبادل المعلومات الرباعي زود العراق وسوريا بأكثر من 8315 إحداثية عن أماكن تواجد مجاميع داعش الإرهابية وتجهيزاتها ومعداتها".

واشار الى أن"المركز زود الجانبين أيضا بأكثر من 4471 تقريراً استخبارياً عن تحركات عصابات داعش الإرهابية في العراق وسوريا".

ويضم التحالف الرباعي الاستخباري دول ايران والعراق وروسيا وسوريا، واثبت هذا التحالف فاعليته في مكافحة الارهاب العالمي، وكان له دور كبير في الحاق الهزيمة في عصابات داعش الارهابية في العراق وسوريا.

وكانت جمهورية الصين الشعبية اعلنت مؤخرا عن رغبتها بالانضمام الى هذا التحالف من خلال مفاتحة رئيس مركز تبادل المعلومات الرباعي الحالي مدير الاستخبارات العسكرية العراقية الفريق الركن سعد مزهر العلاق، وجاءت رغبة جمهورية الصين الشعبية هذه نتيجة ما قدمه هذا التحالف من نتائج ملموسة لعبت دورا كبيرا في مكافحة الارهاب العالمي.

انتهى ع ص ** 2342

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