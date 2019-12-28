مسوول : تشكيل لجنة قيادية شمالي البلاد للتعاون مع اتحاد اوراسيا

وفي كلمة القاها اليوم السبت باجتماع "الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص" في مدينة ساري (بمحافظة مازندران)، لفت زادغان، الى ان اتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي يتمتع بطاقات جيدة لاستيراد السلع والبضائع الايرانية، خاصة السلع المنتجة في محافظة مازندران؛ مردفا، ان "تطبيق اتفاق الرسوم التفضيلية يشكل فرصة مواتية بالنسبة لنا في تعزيز تواجدنا داخل هذه الاسواق اكثر فاكثر".

وتابع : ان الدراسات الاولية تشير الى حاجة اسواق الدول الاعضاء في اتحاد اوراسيا الى المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية في هذا القطاعح مبينا ان محافظة مازندران تمتلك اليد الطولى في هذا المجال مقارنة بالمحافظات الايرانيه الاخري؛ ومشيرا الى اجراء مباحثات لتسيير رحلات جوية مباشرة مع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوراسي بهدف تسهيل عملية الصادرات اليها.

وفي سياق متصل، وصف مدير عام شؤون اوروبا وامريكا بمنظمة التنمية التجارية في ايران بهروز حسن الفت، انضمام ايران الى اتحاد اوراسيا والانتفاع من الرسوم التفضيلية يساعد على زيادة صادرات البلاد وصولا لحجم الملياري دولار الى الدول الاعضاء في هذا الاتحاد.

وفي تصريح له اليوم السبت، خلال اجتماع الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بمدينة ساري اوضح الفت، ان معدل الصادرات الايرانية الى الدول الاعضاء الخمس في اتحاد اوروسيا يبلغ حاليا، نحو 918 مليون دولار.

يذكر ان اتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي يضم في عضويته 5 دول قرغيزيا وروسيا وكازاخستان، وروسيا البيضاء وارمينيا، الى جانب ايران التي التحقت مؤخرا بهذا الاتحاد.

انتهى**2018/ ح ع **