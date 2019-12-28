الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالاعمال الكويتي

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، انه على خلفية اللقاء بين ممثل احدى الزمر الارهابية والانفصالية مع عدد من المسؤولين في الكويت، وايضا استضافة الكويت اجتماعا مناوئا لايران، فقد تم عصر اليوم السبت استدعاء القائم بالاعمال الكويتي في طهران الى مقر الخارجية وابلاغه احتجاجا شديد اللجهة من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد مساعد وزير الخارجية الايراني، مدير عام دائرة الخليج الفارسي لدى الخارجية في هذا اللقاء، ضرورة الاحترام المتبادل في سياق العلاقات الثنائية؛ منددا بالاجراءات الاخيرة في الكويت، وقال : ان هكذا اجراءات تشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجمهورية الاسلامية الايرانية وانتهاكا لأسس حسن الجوار، وتتعارض مع التصريحات الودّية لمسؤولي الكويت وتناقض مبدأ احترام وحدة الاراضي والسيادة الإيرانية.

انتهى ** ح ع