إيران تستعرض قدراتها البحرية وسط الخلافات مع أميركا

وأكدت هذه المجلة الألمانية في تقريرها، ان رسالة هذه المناورات البحرية تتلخص في انه "لا يمكن فرض العزلة على إيران".

ووصفت دير شبيغل روسيا والصين بأنهما "شريكان استراتيجيان لإيران".

يذكر ان المناورات البحرية المشتركة التي انطلقت صباح أمس الجمعة بين ايران وروسيا والصين تستمر 4 ايام في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

وتشهد المناورات البحرية المشتركة تدريبات تكتيكية منوعة بما فيها انقاذ السفن المتعرضة للحريق وتحرير السفن التي تتعرض للاعتداء والرمي على اهداف محددة وتدريبات تكتيكية وعملانية أخرى تم التخطيط لها سابقا.

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