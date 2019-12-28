إيران تدين بشدة الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو 

وأفاد القسم الإعلامي في وزارة الخارجية، ان موسوي أعرب عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذا الحادث المرير.

وأعلنت وزارة الإعلام الصومالية اليوم السبت عن تفخيخ سيارة بالقرب من مقر الشرطة في طريق سريع يؤدي الى مدينة "أفجوي" في مقديشو، مما أودى بحياة ما يزيد عن 100 شخص بمن فيهم 17 من قوى الأمن الداخلي، وأربعة من الرعايا الأجانب والعديد من طلاب المدارس الذين كانوا يمرون من هذا الطريق.

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