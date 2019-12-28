قائد امني يعلن ضبط طنين و48 كغ من المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان

ساري / 28 كانون الاول / ديسمبر/ ارنا – قال مدير عام شؤون اوروبا وامريكا بمنظمة التنمية التجارية في ايران "بهروز حسن الفت" : ان انضمام ايران الى اتحاد اوراسيا والانتفاع من الرسوم التفضيلية يساعد على زيادة صادرات البلاد وصولا لحجم الملياري دولار الى الدول الاعضاء في هذا الاتحاد.