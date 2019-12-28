قائد امني يعلن ضبط طنين و48 كغ من المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان

وفي تصريح له اليوم السبت، اوضح العميد طاهري : ان قوات مكافحة المخدرات تبلغت من خلال عملية رصد استخبارية عن عملية نقل شحنة كبيرة من المخدرات بواسطة عناصر تابعة لعصابة متمرسة في الاتجار بالمخدرات من مدينة خاش اتلى مدينة ايرانشهر (مركز سيسيتان بلوجستان).
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زاهدان / 28 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن نائب قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان بلوجستان (جنوب شرق)، العميد احمد طاهري، ضبط طنين و48 كغ من انواع المخدرات خلال اشتباكات مسلحة بين قوات الشرطة والمهربين في مدينة خاش (وسط المحافظة).
وفي تصريح له اليوم السبت، اوضح العميد طاهري : ان قوات مكافحة المخدرات تبلغت من خلال عملية رصد استخبارية عن عملية نقل شحنة كبيرة من المخدرات بواسطة عناصر تابعة لعصابة متمرسة في الاتجار بالمخدرات من مدينة خاش اتلى مدينة ايرانشهر (مركز سيسيتان بلوجستان).
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