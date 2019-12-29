مشاركة محتملة لوزير الخارجية الايراني في الاجتماع الخاص لمجلس الامن في نيويورك

وقال موسوي، في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" مساء السبت، إن مجلس الامن الدولي سيعقد اجتماعاً خاصاً في نيويورك حول أهداف ميثاق الامم المتحدة بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها.

واعتبر هذا الاجتماع بمثابة فرصة للتباحث حول النزعة الاحادية وتأثيراتها وتداعياتها على النظام الدولي.

واضاف، انه في حال توفر الظروف اللازمة (اصدار تاشيرة الدخول) سيتوجه ظريف الى نيويورك الشهر القادم للمشاركة في الاجتماع.

وكانت الحكومة الاميركية وفي اطار سياساتها العنجهية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، قد فرضت الحظر على وزير الخارجية الايراني قبل عدة اشهر مما كانت له ردود فعل واصداء واسعة من قبل الدول والمؤسسات ووسائل الاعلام الدولية.

انتهى ** 2342