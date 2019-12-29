نفط آبادان يهزم سباهان اصفهان ويبقي برسبوليس في الصدارة

وفي هذه المباراة التي جرت في مدينة آبادان مساء السبت انتهى الشوط الاول بتقدم سباهان 2-1 لكن فريق اصحاب الارض انتفض في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة اهداف متتالية، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 4-2 .

وهذه اول خسارة لفريق سباهان اصفهان في الموسم الحالي والتي صبت في مصلحة برسبوليس الذي انفرد بالصدارة.

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة 12 تمكن فريق "تراكتورسازي تبريز" من الفوز على مضيفه "بيكان طهران" بنتيجة 3-2، ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.

وفي ختام المرحلة 16 ، يتصدر برسبوليس الدوري برصيد 34 نقطة يليه "سباهان اصفهان" في مركز الوصافة برصيد 31 نقطة ثم "تراكتورسازي تبريز" بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق الاهداف عن "صنعت نفط آبادان" في المركز الخامس، ثم استقلال طهران بالمركز السادس برصيد 29 نقطة.

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