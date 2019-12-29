نوبخت: اولوية الحكومة خفض الضغوط الاقتصادية عن كاهل الشعب

وخلال اجتماع مجلس التخطيط بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) اشار نوبخت الى ادارة البلاد في الظروف الصعبة للحظر الاقتصادي وقال، ان هذا الحظر احادي الجانب قد استهدف الاقتصاد النفطي الايراني فضلا عن تبادلات العملة الصعبة مع الخارج.

وتوقع نوبخت استمرار الحظر خلال العام القادم ايضا، معربا عن امله بخفض الضغوط الاقتصادية عن كاهل الشعب وتحقيق الجهوزية والاستعداد في مواجهة ظروف الحظر.

واكد مساعد رئيس الجمهورية الاستمرار في تقديم الدعم المعيشي لـ 60 مليون اسرة ايرانية (من مصادر زيادة اسعار البنزين) والدعم الحكومي المقدم للشرائح ذات الدخل المحدود المعمول به منذ عدة اعوام.

واكد قائلا، ان الحكومة مستمرة في عزمها على خفض الضغوط الاقتصادية عن كاهل الشعب لذا فقد خصصت اعتمادا بقيمة 10 مليارات و 500 مليون دولار لواردات السلع الاساسية بالسعر الرسمي المدعوم للدولار البالغ 42000 ريال.

واشار الى برامج الحكومة لتوفير فرص العمل في البلاد قال، انه تم تخصيص اعتمادات لتوفير 988 الف فرصة عمل في البلاد خلال العام القادم.

واوضح بان الحكومة خصصت خلال العام الجاري 395 تريليون ريال لتنفيذ المشاريع الانمائية في البلاد خلال العام الجاري وهو رقم لا سابق له في تاريخ البلاد واضاف، انه تم تخصيص 700 تريليون ريال لتنفيذ المشاريع الانمائية في البلاد خلال العام القادم منها 30 مشروعا لمد شبكات مياه الشرب وبناء السدود وتدشين 1240 كم من سكك الحديد التي هي الان في مراحلها النهائية.

وصرح بان بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود يجري في جميع انحاء البلاد من ضمنها 10 الاف وحدة جرى البدء ببنائها العام الماضي في محافظة خراسان الرضوية حيث تم اكمال 2000 وحدة منها وتسليمها للمستحقين اول امس الجمعة.

انتهى ** 2342