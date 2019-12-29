٢٩‏/١٢‏/٢٠١٩ ٨:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83611843
٠ Persons

سمات

الملحقة الثقافية اليابانية السابقة في إيران:

يتم متابعة القضايا التي أثيرت خلال زيارة روحاني إلى اليابان

يتم متابعة القضايا التي أثيرت خلال زيارة روحاني إلى اليابان

نيويورك/ 29 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - أعلنت الملحقة الثقافية اليابانية السابقة في إيران، استمرار متابعة مطالب كبار المسؤولين الإيرانيين واليابانيين عقب زيارة الرئيس الإيراني إلى طوكيو، قائلة إن الزيارة ضمنت عدم وصول القوات اليابانية إلى الخليج الفارسي.

و عن نتائج زيارة الرئيس الإيراني لليابان، اضافت "ساتشي ساكاناشي" في مقابلة حصرية مع إرنا اليوم الأحد، إنه من السابق لأوانه الحكم على نتائج الزيارة وإنجازاتها ، حيث أن البلدين قد طرحا العديد من المطالب.

وتابعت الملحقة الثقافية السابقة للسفارة اليابانية في إيران، والتي تتقن اللغة الفارسية وتتابع التطورات عن كثب في إيران،: سيتم الإعلان عن إنجازات هذه الزيارة بعد اثمار جهود الحكومتين، لكن  يمكن القول ان زيارة الرئيس روحاني لطوكيو كانت فرصة عظيمة لإيران واليابان لمعالجة الظروف التي تواجهها الدولتان، وايضا مناقشة الوضع في منطقة الخليج الفارسي.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 9 =