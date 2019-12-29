يتم متابعة القضايا التي أثيرت خلال زيارة روحاني إلى اليابان

و عن نتائج زيارة الرئيس الإيراني لليابان، اضافت "ساتشي ساكاناشي" في مقابلة حصرية مع إرنا اليوم الأحد، إنه من السابق لأوانه الحكم على نتائج الزيارة وإنجازاتها ، حيث أن البلدين قد طرحا العديد من المطالب.

وتابعت الملحقة الثقافية السابقة للسفارة اليابانية في إيران، والتي تتقن اللغة الفارسية وتتابع التطورات عن كثب في إيران،: سيتم الإعلان عن إنجازات هذه الزيارة بعد اثمار جهود الحكومتين، لكن يمكن القول ان زيارة الرئيس روحاني لطوكيو كانت فرصة عظيمة لإيران واليابان لمعالجة الظروف التي تواجهها الدولتان، وايضا مناقشة الوضع في منطقة الخليج الفارسي.

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