شركة ايرانية تصنع جهاز قياس الاهتزازات عبر الانترنت

وقال مدير شركة "كهربا" المعرفية التقنية "محمود كوجك زاده" حول الجهاز : يمكن لهذا الجهاز الإبلاغ بواسطة جهاز كمبيوتر او هاتف محمول عن اهتزازات القضبان الدوارة أو الأجهزة الاخرى وذلك عبر الإنترنت للمستخدم.

واضاف كوجك زادة ان شركة كهربا المعرفية قامت بتصميم وتصنيع جهاز قياس الاهتزازات عبر الانترنت بقدرة تسجيل الف و600 من البيانات في الثانية وتحويلها الى اهتزازات بنموذج اهتزازي ترددي و قياسات ديناميكية.

یمکن الاستفاده من هذا الجهاز فی الحفاظ على الاجهزه الصناعیه الحرکیه ودوران المحرکات.هذه الاهتزازات عندما تزید عن المقدار الذی تم تعریفه بتلك الاجهزه الصناعیه یسبب اضرار لا یمکن تلافیها.

یعرف هذا الجهاز بأسماء مختلفه منها: مقیاس الاهتزازت، مقیاس السرعه، مقیاس التسارع ومقیاس الانتقال.

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