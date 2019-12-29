٢٩‏/١٢‏/٢٠١٩ ١٠:١٣ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83611939
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شركة ايرانية تصنع جهاز قياس الاهتزازات عبر الانترنت

شركة ايرانية تصنع جهاز قياس الاهتزازات عبر الانترنت

طهران / 29 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – استطاعت شركة معرفية ايرانية من تصميم وتصنيع جهاز قياس الاهتزازات عبر الانترنت بقدرة تسجيل الف و600 من البيانات في الثانية.

وقال مدير شركة "كهربا" المعرفية التقنية "محمود كوجك زاده" حول الجهاز :  يمكن لهذا الجهاز الإبلاغ بواسطة جهاز كمبيوتر او هاتف محمول عن اهتزازات القضبان الدوارة أو الأجهزة الاخرى وذلك عبر الإنترنت للمستخدم.

واضاف كوجك زادة  ان شركة كهربا المعرفية قامت بتصميم وتصنيع جهاز قياس الاهتزازات عبر الانترنت بقدرة تسجيل الف و600 من البيانات في الثانية وتحويلها الى اهتزازات بنموذج اهتزازي ترددي و قياسات ديناميكية.

یمکن الاستفاده من هذا الجهاز فی الحفاظ على الاجهزه الصناعیه الحرکیه ودوران المحرکات.هذه الاهتزازات عندما تزید عن المقدار الذی تم تعریفه بتلك الاجهزه الصناعیه یسبب اضرار لا یمکن تلافیها.

یعرف هذا الجهاز بأسماء مختلفه منها: مقیاس الاهتزازت، مقیاس السرعه، مقیاس التسارع ومقیاس الانتقال.

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