صادرات معدات المختبرات الإيرانية الصنع تبهر الأوروبيين

وأفادت اللجنة الخاصة بتطوير تقنية النانو الإيرانية ، أن المجلة النمساوية أعلنت في تقرير عن تصدير 20 مليون يورو من معدات المختبرات فى إيران، هذه الصادرات التي تتحمل ثلثها الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة، وأن نمو براءات الاختراع التقنية في إنتاج هذه المعدات، ازداد بنسبة 10 أضعاف على الأقل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة.

حاول الخبراء الإيرانيون في مجال إنتاج الأجهزة المختبرية والطبية، تقديم قدراتهم من خلال أقامة المعارض السنوية في هذا المجال، حيث تُعرّف معارض معدات المختبرات السنوية بقدرات الباحثين الإيرانيين، للبلدان ذات الباع الطويل في هذا المجال، والتعاون المتبادل بين المنتجين المحليين والشركات التجارية الأجنبية.

في الأعوام الثلاثة الماضية، تمكنت ما لا يقل عن 25 شركة فاعلة في مجال المختبرات والهندسة الطبية من تصدير منتجاتها إلى اليونان وكرواتيا والصين وكوريا الجنوبية والبرتغال وماليزيا وأوكرانيا وغرب آسيا وفقا للمجلة التجارية – البحثية يورو بيجز.

الشركات المعرفية الإيرانية تمكنت من إنتاج منتجات تتنافس مع شركات كبيرة من ألمانيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاستحواذ على جزء من أسواقها في جميع أنحاء العالم.

وتبلغ قيمة تصدير معدات المختبرات والهندسة الطبية في العالم حاليا بنحو 400 مليار دولار وفي إيران 7 مليارات دولار حيث تصدر معدات المختبرات والهندسة الطبية الإيرانية إلى أكثر من 100 دولة، وأن إيران لها مكانة مستقلة في أربعة معارض دولية كبرى في أوروبا وشرق آسيا.

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