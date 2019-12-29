جميع مراحل المناورات البحرية لإيران وروسيا والصين تم تنفيذها بنجاح حتى الآن

وأضاف الأدميرال حسين خانزادي للصحفيين اليوم الأحد على هامش المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين: إن المراحل المختلفة للتمرينات التكتيكية التي تم التخطيط لها للمرة الاولى بين القوات البحرية الثلاث المهمة في العالم قد تم تنفيذها بنجاح لغاية اليوم .

وصرح : نعتقد أن الأمن البحري قضية تحتاج إلى العمل الجماعي بين الدول ذات القدرات والطاقات البحرية.

ووصف المناورات بانها مظهرا جديدا لتنمية العلاقات والتعاون بين الدول الثلاث ايران وروسيا والصين في اعلى المستويات الممكنة موضحا انه حينما تجري القوات العسكرية مناورات فذلك مؤشر الى وجود علاقات جيدة في الاصعدة السياسية والاقتصادية وغيرها ، واليوم نشهد هذه المناورات المهمة والكبيرة الهادفة الى ارساء الامن بالمنطقة.

واشار الأدميرال خانزادي الى أهمية النهوض الحضاري للقوى الأسيوية الكبرى، وقال ان هذا النهوض لم يحدث هذه المرة في اطار تحرك منفصل بل في اطار تحالف وتعاون يحدد خطوطا مهمة للمنطقة والعالم.

وقال، أن أصدقاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية واصدقاء المنطقة سيكونون سعداء للغاية بهذه الخطوة، لكن أولئك الذين يسعون إلى فرض ترتيبات أمنية سيئة مثل الأمريكيين واذنابهم لن يسرهم ذلك.

واكد قائد القوة البحرية الايرانية بان العهد الذي كان فيه الاميركيون واذنابهم يصولون ويجولون في المنطقة قد بلغ نهاية مطافه وعلى الاميركيين مغادرة المنطقة سريعا وقال، اننا ندعو جميع دول المنطقة للانضمام الى هذا التعاون والتحالف الاقليمي والمساعدة بدعم هذا المستوى من الامن.

انتهى** 2344