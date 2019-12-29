شركة ايرانية تحصل على شهادة منظمة "GHP" لانتاجها ضمادات حيوية

فقد قامت شركة كيتوتك المعرفية التابعة لجامعة اميركبير الصناعية بانتاج ضمادات حيوية لعلاج الجروح وايقاف نزيف الدم باستخدام تقنية نانوكلوئيد الفضة والذي يعتبر انجازا طبيبا مهما.
ونقلا عن العلاقات العامة لجامعة اميركبير فإن الشركة قامت بتسجيل برائة اختراع هذه الضمادات فضلا على حصولها على خمسة براءات اختراع دولية من بريطانيا والمانيا وفرنسا والدنمارك وايرلندا ولها 22 اختراع مسجل محليا.
ومنظمة (Global Health & Pharma) (GHP) مقرها في بريطانيا تقوم سنويا باعطاء جوائز وشهادات الى الشركات الرائدة في مجال الانجازات الطبية والحيوية.
انتهى**م م** 1049
تعليقك