مخرج ايراني ينضم الى هيئة التحكيم لمهرجان جيبور السينمائي في الهند

وكان نوري قد حاز على جائزة التحكيم الخاصة خلال مهرجاني "الباي" في ايطاليا و"انجليكا" بامريكا؛ لينظم حاليا الى لجنة تحكيم مهرجان جيبور الدولي الذي ستستضيفه الهند خلال الفترة من 17 لغاية 21 كانون الثاني / يناير 2020.

وتشارك في مهجران جيبور السينمائي الدولي لنسخته الجديدة (2020)، 4 افلام سينمائية مرشحة للمشاركة في مهرجان الاوسكار 2020 وهي :

- "البحث عن فريدة" من ايران.

- "حواء،مريم وعائشة" من افغانستان.

- "جوزيف، وليد الحظ" من الهند.

- وفيلم الرسوم المتحركة "البنت" من جمهورية التشيك.

انتهى ** ح ع