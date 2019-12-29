وزير السياحة : نعمل على بلوغ التنوع وتعزيز البنى التحتية في القطاع السياحي للبلاد

وفي كلمة القاها اليوم الاحد بورشة عمل موسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في محافظة هرمزغان (جنوبي البلاد)، اضاف مونسان : ان الفين و450 مشروعا سياحيا دخل حيز التنفيذ حاليا وبتكلفة اكثر من 200 الف مليار تومان (4500 تومان يساوي دلار واحد حسب السعر الرسمي) على يد القطاع الخاص في البلاد؛ مبينا ان 500 مشروع منها تعود الى بناء الفنادق.

واعتبر وزير السياحة، المتاحف الايرانية بانها من مقومات استقطاب السياح وهواة التراث والثقافة؛ منوها في السياق بالاجراءات المناسبة الجارية بالتعاون مع الصين في مجالات السياحية.

وقال مونسان : ان عدد السياح العمانيين الذين دخلوا الى البلاد ازداد بنسبة تزيد عن ثلاثة اضعاف في ظل الاجراءات المناسبة التي قامت بها وزارته.

ونوه وزير التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الى الطاقات السياحية المتوفرة في محافظة هرمزغان وضرورة تقديم المعالم الاثرية والمناظرها الخلابة الى المواطنين ومن ثم اقامة رحلات سياحية الى هذه المحافظة؛ مؤكدا ان وزارته اعدت خططا وبرامج لتحويل هذه المحافظة الى قطب للسياحة البحرية في البلاد؛ مبينا ان تحقيق هذا الهدف سيتم بالتظافر الجهود بين كافة الاجهزة وبما فيها القطاع الخاص والمواطنين.

انتهى**2018/ ح ع **