مسؤول امني في قم المقدسة : ضبط ما يزيد عن 6 اطنان من المخدرات خلال العام الحالي

واضاف شريفي خلال اللقاء اليوم مع سادن مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) في قم المقدسة "اية الله محمد سعيدي"، قائلا : ان ضبط هذه الكمية من المخدرات تم من خلال 67 عملية، افضت الى القبض على 11 الف و261 شخصا (من المتورطين في الاتجار وتعاطي المخدرات).

ولفت هذا المسؤول الامني الى انشاء 86 مركزا لتاهيل المدمنين في قم المقدسة، تتيح لهم فرص اكتساب الحرف اليدوية والفنية لاستخدامها بعد مغادرتهم المراكز التاهيلية.

كما نوّه امين المجلس التنسيقي للجنة مكافحة المخدرات في قم المقدسة، بالتعاون القائم بين هذه الجهة مع 30 مركز اخر لدى المحافظة في سياق مكافحة المخدرات؛ مبينا ان هذه الجهود ادت الى ضبط ما يزيد عن 6 اطنان من انواع المخدرات منذ بدء العام الحالي (الايراني – في 21 اذار / مارس 2019) لغاية الان، وبما يشير الى زيادة بنسبة 500 كغ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

انتهى ** ح ع