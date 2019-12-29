رئيس السلطة القضائية يعين امينا جديدا للجنة حقوق الانسان الوطنية

علما ان علي باقري كني شغل في وقت سابق مساعدا لشؤون السياسة الخارجية والامن الدولي في امانة المجلس الاعلى للامن القومي، وايضا مديرا عاما لدائرة الشؤون الاوروبية بوزارة الخارجية الايرانية.
وتجدر الاشارة ايضا الى ان باقري كني سيحل مكان الامين السابق للجنة حقوق الانسان الوطنية محمد جواد لاريجاني.
انتهى ** ح ع
طهران / 29 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية "غلامحسين اسماعيلي" تعيين "علي باقري كني" في منصب مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، وامين لجنة حقوق الانسان الوطنية (الايرانية).
علما ان علي باقري كني شغل في وقت سابق مساعدا لشؤون السياسة الخارجية والامن الدولي في امانة المجلس الاعلى للامن القومي، وايضا مديرا عاما لدائرة الشؤون الاوروبية بوزارة الخارجية الايرانية.
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