رئيس السلطة القضائية يعين امينا جديدا للجنة حقوق الانسان الوطنية

طهران / 29 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ان المواطنة الاسترالية كايلي مور غيلبرت معتقلة لادانتها بانتهاك الامن القومي الايراني، وهي تقضي فترة محكوميتها مع تمتعها بجميع حقوقها القانونية، مؤكدا بان ايران لن ترضخ للضجيج السياسي والدعائي المثار من قبل بعض وسائل الاعلام الاسترالية.