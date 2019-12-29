موسوي : ايران تبدو اجمل بتآلف الاقوام والديانات جميعا

جاء ذلك في تغريدته نشرها المتحدث باسم الخارجية اليوم الاحد، عقب زيارة قام بها لكنيسة سركيس المقدس لتقديم التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020.

وكتب موسوي في تغريدته : لقد سعدت اليوم بحضوري في مراسم احتفال الارمن بمناسبة العام (الميلادي) الجديد في كنيسة سركيس المقدس بطهران، والتي حضرها "المطران السيد سيبوه سركيسيان".

واضاف : ان ايران تبدو اجمل بتآلف الاقوام والديانات فيها جنبا الى جنب.

يذكر ان المتحدث باسم الخارجية شارك خلال زيارة كنيسة سركيس المقدس اليوم، في مراسم "التآلف والمودة بين المسلمين والمسيحيين" التي اقيمت بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020 هناك.

انتهى ** ح ع