ظريف يتوجه الى موسكو

وصرح المتحدث باسم الخارجية "سيد عباس موسوي" للصحفيين بعد ظهر اليوم الأحد، ان الزيارة ستشهد بحث قضايا مختلفة بينها القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات الدولية .

وحول الزيارة المحتملة لظريف الى نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الامن أضاف موسوي، ان ظريف تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس الامن بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتاسيس الامم المتحدة .

وتابع، إن الاجتماع سيعقد من قبل مجلس الأمن لمناقشة ميثاق الأمم المتحدة؛ مضيفا ان وزير الخارجية يعتزم الحضور في هذا الإجتماع، طبعا اذا تم توفير الترتيبات اللازمة واصدار تأشيرة الدخول له.

واعتبر موسوي ان زيارة نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الامن امر طبيعي وقال انه يجري في مثل هذه الاجتماعات التي يحضرها عادة وزراء الخارجية ولاسيما ظريف الذي يعد من الدبلوماسيين البارزين بالعالم ولديه رؤية حول قضايا المنظمة الدولية وميثاق الامم المتحدة وان حضوره يعد فرصة سانحة بالنسبة لهذا الاجتماع ولنا في نفس الوقت لمناقشة التوجه الاحادي للادارة الاميركية وكذلك نهج التعددية الذي ينص عليه ميثاق الامم المتحدة.

انتهى**أ م د