نائب وزير الخارجية الكويتي يوكد احترام سيادة ايران و وحدة أراضيها

جاء ذلك خلال اللقاء بين الجار الله اليوم الاحد مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الكويت "محمد ايراني"، حيث تم بحث عدد من اوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى موضوع "عقد اجتماع مناوئ للجمهورية الاسلامية في دولة الكويت واستضافة الاخيرة ممثل احدى الزمر الارهابية والانفصالية.

واكد نائب وزير الخارجية الكويتي على "ثوابت السياسة الخارجية لدولة الكويت القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحسن الجوار" مشيرا الى الاستياء من عقد مثل هذا الاجتماع، "الذي تم بصفة شخصية دون الحصول على موافقة الجهات المعنية وأن الجهات المعنية قد باشرت اتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الصدد"؛ بحسب وكالة كونا للانباء.

واعلنت وزارة الخارجية الايرانية امس السبت، انه "على خلفية اللقاء بين ممثل احدى الزمر الارهابية والانفصالية مع عدد من المسؤولين في الكويت، وايضا استضافة الكويت اجتماعا مناوئا لايران، فقد تم استدعاء القائم بالاعمال الكويتي في طهران الى مقر الخارجية وابلاغه احتجاجا شديد اللجهة من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية".

واكد مساعد وزير الخارجية الايراني، مدير عام دائرة الخليج الفارسي لدى الخارجية في هذا اللقاء، ضرورة الاحترام المتبادل في سياق العلاقات الثنائية؛ منددا بالاجراءات الاخيرة في الكويت، وقال : ان هكذا اجراءات تشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجمهورية الاسلامية الايرانية وانتهاكا لأسس حسن الجوار، وتتعارض مع التصريحات الودّية لمسؤولي الكويت وتناقض مبدأ احترام وحدة الاراضي والسيادة الإيرانية.

انتهى**2018/ ح ع **