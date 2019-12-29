واعظي : لمضاعفة الجهود في دعم الاسواق الحدودية للبلاد

جاء ذلك خلال اجتماع بعنوان "الاستثمار والتنمية في محافظة ايلام" (غرب)، اليوم الاحد؛ حيث لفت واعظي الى الاهمية الخاصة التي تحظى بها ايلام ولاسيما بالنسبة للرعايا الايرانيين والعراقيين خلال موسم زيارة الاربعين الحسينية (ع)، فضلا عن سائر المسلمين الذين يسلكون هذا المعبر.

ودعا واعظي كافة الجهات التنفيذية ورجال الاعمال واصحاب القطاع الخاص الى تكثيف جهودهم لتعزيز مسيرة التنمية والتقدم في محافظة ايلام.

كما نوه بالثروات والطاقات الطبيعية التي تزخر بها ايلام الحدودية في سياق دعم القطاع السياحي في ايران؛ مصرحا ان الحدود المشتركة التي تجمع هذه المحافظة بالمحافظات العراقية تشكل ميّزة خاصة ومناسبة للغاية في اطار التنمية السياحية.

و وجه رئيس مكتب رئاسة الجمهورية بمضافعة الجهود لتعزيز الاسواق الحدودية في مختلف المناطق المحاذية للعراق وبالتالي زيادة الصادرات الى هذا البلد.

انتهى ** ح ع