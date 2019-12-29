مسجدى يطالب بإعادة فتح القنصلية العامة الايرانية في النجف الاشرف

ونوّه مسجدي خلال اللقاء، بالتعاون والاواصر التي تجمع بين الشعبين والحكومتين في الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية العراق؛ مؤكدا على اعادة فتح القنصلية العامة الايرانية في النجف الاشرف، كما طالب بازالة الاضرار التي تعرضت اليها القنصلية العامة الايرانية في كربلاء المقدسة.

وعلى صعيد اخر، ابلغ السفير الايراني في بغداد خلال اللقاء مع وزير الخارجية العراقي اليوم، دعوة نظيره الايراني "محمد جواد ظريف" لزيارة طهران.

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