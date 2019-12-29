تبريز تستضيف الإجتماع المقبل لحراس حدود إيران وتركيا 

وأضاف رضائي اليوم الأحد، ان الاجتماع الحالي لحرس الحدود الإيراني والتركي اقيم في مدينة ماكو التابعة لمحافظة آذربايجان الغربية المتاخمة لتركيا، بهدف تعزيز التفاعل الحدودي بين الجانبين.

ولدى لقائه مع قائد الدرك التركي الجنرال "عارف جتين" في منطقة "بورالان" التابعة لمدبنة ماكو، ان اقامة هكذا اجتماعات تعزز من التفاعل الحدودي وتعزيز الوحدة بين الشعبين والبلدين الصديقين والشقيقين إيران وتركيا.

وأشار الى تنفيذ معظم الاتفاقات التي تمت بين الجانبين في الاجتماعات الماضية بما في ذلك مشروع ايصال الكهرباء الى المناطق الحدودية في تركيا؛ معربا عن شكره وتقديره بالنسبة للتعاون الجيد الذي بذله الجانب التركي.

من جانبه، نقل الجنرال عارف جتين تحية رئيس الجمهورية ووزير الداخلية التركي للشعب والمسؤولين في تركيا؛ مؤكدا ان العلاقات بين تركيا وإيران كانت أخوية وودية على الدوام وان الحدود لا تستطيع الفصل بين هذين الشعبين والحكومتين.

وأضاف، انه حضر في هذا الإجتماع الى جانب قادة الدرك، وقادة الجيش بالمناطق الحدودية بهدف مناقشة القضايا والمشاكل الحدودية بين البلدين؛ مؤكدا ان الأمن يسود المناطق الحدودية مع تركيا بفضل الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين الإيرانية والتركية وأضاف، ان هذه الاجتماعات تؤدي الى اتخاذ قرارات جيدة للعلاقات الثنائية بين البلدين,

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