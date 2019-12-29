الحشد الشعبي : طائرات مسيرة قصفت مواقع للحشد غربي الأنبار

واشار المصدر نفسه الى اندلاع نيران قرب سيطرة القائم داخل الانبار، في ضوء الانباء التي تحدثت عن تعرض مقر عسكري لقصف مجهول هناك.

وأضاف المصدر، أن "هنالك انباء عن قصف مقر تابع للحشد الشعبي"؛ مشيراً إلى أن "فرق الاطفاء توجهت إلى مكان الحادث"؛ بحسب موقع السومرية الاخباري.

وفي سياق متصل، ذكر موقع الميادين الالكتروني، ان العدوان على مقر الحشد الشعبي اليوم في الانبار تكرر 3 مرات مستهدفا احد مواقع الاسناد والالوية التابعة لكتائب حزب الله العراق.

واضاف، ان المواقع المستهدفة هي اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي عند الحدود العراقية السورية.

كما ورد في هذا التقرير سقوط عدد من الشهداء جراء الغارات التي استهدفت مقار اللواءين 45 و46 من الحشد الشعبي بطائرات مجهولة.

انتهى ** ح ع