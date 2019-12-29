وزير الأمن: ملحمة 30 ديسمبر أفشلت مؤامرات الأعداء

وأضاف علوي في بيانه، أن حلول ذكرى 30 كانون الاول/ديسمبر يوم البصيرة والميثاق مع الامام والولاية، يذكرنا بخلق ملحمة انطلقت بوعي وبصيرة الشعب الايراني العظيم وتواجده في الوقت المناسب على الساحة، مما أدى الى احباط مؤامرة الاعداء.

وتابع، الآن وبعد مضي عقد من الزمن على تلك الحركة التاريخية، أخذت تتجسد عظمة هذه الحركة اكثر مما مضى من خلال إحباط دسائس الاستكبار الخفية والعلنية.

وقدم وزير الامن تهانيه بهذه المناسبة الى قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، والى الشعب الايراني الواعي.

وأردف: من المؤكد ان قوات الأمن في الجمهورية الإسلامية لن تتوانى عن مسؤولياتها الجسيمة في ساحة النضال والجهاد ولن تدخر جهدا وتضحي بالنفس والنفيس في سياق الحفاظ على الأمن المستديم للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية والحفاظ على انجازات الامام الخميني الراحل (رض) والشهداء الأبرار.

انتهى**أ م د

