الحشد الشعبي يعلن تفاصيل الاعتداء الامريكي على كتائب حزب الله في القائم

وذكر الربيعاوي في بيان، إنه" في مساء اليوم الاحد (29 – 12 – 2019) تعرضت قيادة قاطع عمليات الجزيرة للحشد الشعبي في الانبار وموقع اللوائين 45 و46 في الحشد الشعبي الى عدوان أميركي بواسطة طائرات مسيرة".

واوضح ان" الضربات كانت في منطقة المزرعة والشريط الحدودي مع سوريا داخل العمق العراقي".

وأضاف، أن "الحصيلة الأولية للعدوان بلغت عشرات الشهداء والجرحى".

واشار الربيعاوي الى ان "عمليات الانقاذ مستمرة والتي تتضمن اخلاء الجرحى وانتشال جثث الشهداء واطفاء النيران بمشاركة فرق الدفاع المدني في قضاء القائم ومفارز طبابة الحشد الشعبي".

وفي ذات السياق اصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاحد، بياناً عن قصف مقار للحشد الشعبي في مدينة القائم بالانبار.

ونقلت خلية الاعلام الامني في بيان، عن قيادة العمليات المشتركة القول انه "في تمام الساعة السابعة مساء اليوم تعرض مقر اللواء 45 الحشد الشعبي في الموضع الدفاعي على الحدود العراقية - السورية ضد عصابات داعش الارهابية في منطقتي غابة سلوم و الحرش غرب الانبار الى ثلاث ضربات جوية امريكية".

واضافت" حيث أدت الى استشهاد اربعة مقاتلين احدهم معاون امر اللواء وإصابة ٣٠ مقاتلاً من منتسبي اللواء كاخبار اولي".

فيما أكدت هيئة الحشد الشعبي، ان طائرات أميركية مسيرة استهدفت، الأحد، مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار.

وقال بيان للحشد الشعبي تلقت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" نسخة منه، إن "طائرات أميركية مسيرة قصفت، مساء اليوم، مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي بمنطقة المزرعة في طريق عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة البادية بقضاء القائم غربي محافظة الأنبار".

وأضاف، ان "القصف اسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف اللواء 45 بالحشد الشعبي،" مبينا أن "القصف مازال مستمرا".

وقالت الكتائب في بيان لاحق، ان "غربان الشر الاميركية نفذت عدوانا مبيتا استهدف ابناءنا المدافعين عن الحدود الغربية".

واضافت أن "العدوان الاميركي يعد استهتارا بسيادة العراق وكرامة شعبه"، داعية "القوات العسكرية والامنية والقواعد الشعبية والوطنية لطرد العدو الاميركي في صفحة جديدة من صفحات العزة والاباء".

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