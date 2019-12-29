المهندس: دماء الشهداء والجرحى لن تذهب ‏سدا والرد سيكون قاسيا على القوات الامريكية

وقال المهندس، في تصريح مقتضب، ان "دماء الشهداء والجرحى لن تذهب ‏سدا والرد سيكون قاسيا على القوات الامريكية في ‏العراق"‎.‎



وكان الحشد الشعبي قد أعلن، مساء الاحد، عن ارتفاع حصيلة القصف الامريكي لاحد مقاره الى 54 شهيدا وجريحا.

وقال مدير الحركات بهيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي في بيان، ان "حصيلة الاعتداء الاثم على مقرات اللوائين ٤٥ و ٤٦ بلغت ١٩ شهيدا و ٣٥ جريحا".

واضاف ان "عددا من جثامين شهداء القصف لا يزال تحت الانقاض".

يذكر ان القوات الاميركية نفذت مساء الاحد، ثلاث ضربات جوية على مقر اللوائين 45 و 46 بالحشد الشعبي في منطقة القائم غرب محافظة الانبار.

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