٣٠‏/١٢‏/٢٠١٩ ٣:١٨ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83613083
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المهندس: دماء الشهداء والجرحى لن تذهب ‏سدى والرد سيكون قاسيا على القوات الامريكية

المهندس: دماء الشهداء والجرحى لن تذهب ‏سدى والرد سيكون قاسيا على القوات الامريكية

بغداد/30كانون الاول/ديسمبر/ارنا-توعد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي ‏المهندس، مساء الاحد، بـ"رد ‏قاسٍ" على ‏القوات الامريكية في العراق، على خلفية ‏استهداف القوات الامريكية مساء أمس الاحد لمقرات تابعة للحشد الشعبي في ‏الانبار ‏‎.‎

وقال المهندس، في تصريح مقتضب، ان "دماء الشهداء والجرحى لن تذهب ‏سدى والرد سيكون قاسيا على القوات الامريكية في ‏العراق"‎.‎

وكان الحشد الشعبي قد أعلن، مساء الاحد، عن ارتفاع حصيلة القصف الامريكي لاحد مقاره الى 54 شهيدا وجريحا.

وقال مدير الحركات بهيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي في بيان، ان "حصيلة الاعتداء الاثم على مقرات اللوائين ٤٥ و ٤٦ بلغت ١٩ شهيدا و ٣٥ جريحا".

واضاف ان "عددا من جثامين شهداء القصف لا يزال تحت الانقاض".

يذكر ان القوات الاميركية نفذت مساء الاحد، ثلاث ضربات جوية على مقر اللوائين 45 و 46 بالحشد الشعبي في منطقة القائم غرب محافظة الانبار.

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