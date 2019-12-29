ظريف: المناورات المشتركة اثبتت استعداد ايران للتعاون لصون امن الملاحة البحرية

وحين وصوله الى موسكو مساء الاحد قال ظريف في تصريح للصحفيين بشأن رسالة المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي والتي بدات الجمعة واختتمت الاحد: ان هذه المناورات تثبت هذه الحقيقة وهي أن الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للتعاون من اجل صون امن وحرية الملاحة للجميع في ممر هرمز المائي الدولي، وان هناك قوى عالمية هامة لا تواكب سياسة اثارة التوتر في هذه المنطقة.

وحول اهداف زيارته الى موسكو قال وزير الخارجية الايراني: ان علاقاتنا مع روسيا استراتيجية لذا فاننا بحاجة مستمرة الى التنسيق والتشاور وتبادل الافكار بشأن مختلف قضايا المنطقة والقضايا الدولية وآخر تطورات المنطقة والعالم.

واشار الى ان هذه هي زيارته الـ 28 الى روسيا خلال السنوات الست والنصف الماضية، معتبرا ذلك مؤشرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين.

واوضح بانه سيبحث بصورة تفصيلية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بشأن مختلف القضايا.

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