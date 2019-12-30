ارتفاع حصيلة العدوان الأمريكي الغاشم على مقرات للحشد الشعبي إلى ٢٥ شهيدا و٥١ جريحا

وذكر مدير مديرية الحركات في الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، ان "حصيلة الاعتداء الغاشم على مقرات اللواءاين ٤٥ و ٤٦ بلغت ٢٥ شهيدا و٥١ جريحا".

وأضاف، أن "عدد الشهداء قابل للزيادة نظرا لوجود جرحى في حالة حرجة وإصابات بليغة".

وتوعد المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني، اليوم الاثنين، بالرد على استهداف مقار الحشد الشعبي في القائم.

وقال الحسيني في منشور له على فيسبوك، : "لمن يسأل عن الرد، فسيكون بحجم عقيدتنا".

فيما أكدت استخبارات كتائب حزب الله، الاثنين، إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيدفع الثمن غاليا في العراق والبلدان التي تتواجد فيها قواته.

وذكرت استخبارات الكتائب في بيان لها، "نحن في حالة استنفار وانعقاد مستمر لبحث آلية الرد المناسب من الخيارات المتاحة لدينا على الجريمة الاميركية بحق ابناء الحشد الشعبي".

وأضافت، ان "معركتنا اليوم مع اميركا ومرتزقتها باتت مفتوحة على كل الاحتمالات ولا خيار لنا سوى المواجهة، وليس ثمة حسابات ستمنعنا من الرد على جريمة استهداف حماة الوطن من ابناء الحشد الشعبي".

وتابعت، "ليعلم ترامب انه سيدفع الثمن غاليا في العراق والبلدان التي تتواجد فيها قواته المجرمة".

انتهى** ع ص