خبیر صيني: السياسات الامريكية ضد ايران غير منطقية

واضاف شيانغ اليوم الاثنين لصحيفة "جاينا ارغ" : ان الادراة الامريكية في اطار سياساتها واجراءاتها غير المنطقية خرجت من الاتفاق النووي مشيرا الى ان الادارة الامريكية لم تكتفي بذلك بل فرضت حظرا محكما على ايران وانتهجت سياسة الضغوط القصوى مما ادى الى تفاقم التوترات في المنطقة.

واكد خبير شؤون غرب اسيا ان ترامب بإدراجه الحرس الثوري الايراني في قائمة المنظمات الارهابية جعل المنطقة والشرق الاوسط تعيش توترا متزايدا اكثر من اي وقت مضى.

واعتبر شيانغ ان افضع القرارات التي اتخذتها الادارة الامريكية في اطار القوانين والمواثيق الدولية وفي تاريخ العلاقات الاممية والتي نادرا ما تحصل هي اضافة اسم قائد الثورة الاسلامية ومن ثم وزيرخارجية ايران في قائمة الحظر .

واضاف ان الادارة الامريكية ارتكبت العديد من الاخطاء في الشرق الاوسط خلال العام 2019 ومنها دعمها لسياسة تل ابيب.

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