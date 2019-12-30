روحاني: مرحلة الحظر ستنتهي عاجلاً أم آجلاً

وفي الاحتفال باليوم الوطني للصناعات البتروكيماوية، قال حجة الإسلام حسن روحاني اليوم الاثنين، إن الطريق والمسار الذي اختاره رجال الصناعة الايرانية في ظروف الحظر وتحت ضغوط الاعداء، واستطاعوا مواصلة هذا المسار، يعد مفخرة عظيمة في تاريخ بلادنا.

وأضاف الرئيس روحاني: أنا هنا أقول صراحة إن فترة الحظر والضغوط على الشعب الإيراني سوف تنتهي، لأن أعدائنا أدركوا أنهم لا يستطيعون إجبارنا على الاستسلام بأقصى قدر من الضغوط، كل ما أرادوه هو أن نجلس خلف طاولة المفاوضات لقبول ما يملوه على شعبنا.

حسابات العدو أن الشعب سيفرش له السجاد الأحمر

وأكد رئيس الجمهورية على أن ظروفنا الاقتصادية هذا العام مختلفة، ونأمل ألا يسجل نمونا الاقتصادي مؤشرا سلبيا العام المقبل، وهذا ما يؤكد فشل الاعداء ، موضحا انه خلال لقائي مع قادة الدول الكبرى، قالوا جميعا إن أمريكا كانت مخطئة وفشلت، وهذا الكلام أعلنه أصدقاء أمريكا المقربين.

وأضاف الرئيس روحاني : أن الأعداء بنوا حساباتهم على احتجاج الشعب بعد خمسة أو ستة أشهر من الضغوط، وانهم سيخرجون إلى الشوارع، مما يتسبب في أعمال شغب واضطرابات، وفقا لذلك، ظنوا أن الشعب سيطالب بتواجد الأجانب والأعداء، وأنه سيفرش السجادة الحمراء لهم.

وصرح روحاني: أن العامل الأول في نجاحنا هو التواجد الشجاع والواعي للشعب، الذي حدد مساره وعرف الصديق من العدو.

عائدات البتروكيماويات ستصل إلى 25 مليار دولار في 2021

واشار رئيس الجمهورية الى أن إنتاج البتروكيماويات سيرتفع من 55 مليون طن في 2013، الى 100 مليون طن بحلول نهاية الحكومة الثانية عشرة 2021.

وفيما يتعلق بالإيرادات من انتاج البتروكيماويات، أشار الرئيس روحاني الى أنها تبلغ نحو 17 مليار دولار حاليا، وقال أن هذا الرقم سيزداد بعد زيادة الانتاج الى 25 مليار دولار في 2021 ، وفي القفزة التالية، أي بعد الخطوة الثالثة، سيكون لدينا إيرادات قدرها 37 مليار دولار أي بعد عام 2021.

يتبع..